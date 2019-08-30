СК выпустил ролик о том, как протесты ломают судьбы молодежи. Кратчайший пересказ

Молодой человек рассказывает, как ударил полицейского ногой по каске. Мы не будем называть и показывать лицо, так как он отсидел свой срок и начал жизнь с чистого листа. «Он еще молод, у него вся жизнь впереди». События лета 2019 года разворачиваются по тому же сценарию, что и митинги 2017-го, и события на Болотной площади в 2012-м. Впрочем, для социологов и политологов тут нет ничего нового — те же провокаторы, те же схемы, та же молодежь. Социолог считает, что эмоциональная реакция людей в данном случае доминирует над рациональной. Но когда эмоции утихают, люди даже не могут вспомнить, что подтолкнуло их ударить полицейского или кинуть камень в толпу. Они делают это, чувствуя себя частью команды, но ответственность будет персональной (показывают кадры с полицейским ). А организаторы беспорядков всегда находятся вдали от эпицентра событий. «Несколько сотен лайков под фото и пара минут славы в социальных сетях — вот цена сломанной судьбы».

Целиком ролик можно посмотреть в ютьюбе СК.

Пересказал Михаил Зеленский Фото в анонсе: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube