Оливер Стоун снял полуторачасовое кино про то, как США управляют Украиной К счастью, мы посмотрели его за вас 

После распада СССР у Украины были все основания, чтобы стать процветающей страной, но спустя 25 лет все иллюзии были развеяны. События на Майдане были подготовлены Вашингтоном ( и в открытую поддерживали эскалацию насилия), чтобы потом ввести на Украине внешнее управление. Украина с американской точки зрения — лишь рычаг, чтобы разозлить россиян и держать их на крючке. Еще Бжезинский говорил, что Украина — лишь средство давления на Россию. А теперь, после бездумных реформ, экономика Украины разрушена — вместе с советскими памятниками страна рассталась с индустриальным величием. Раньше у Украины были свои авианосцы и космические ракеты, а теперь она закупает локомотивы и уголь в США. Кому это выгодно? На этом зарабатывают деньги люди с Уолл-Стрит, за этим стоит Джордж Сорос, революция на Майдане — тоже его рук дело. Украина XXI века — как в сказке о крысолове, который вел детей в никуда: миллионы людей оказались обмануты обещаниями хорошей жизни при помощи США. Вместо этого в стране война, развал экономики и жесткая конфронтация с Россией. Но понимают ли крысоловы, что Россия никогда не смирится с тем, что рядом с ней находится государство, подконтрольное геополитическому противнику?

Полностью фильм Оливера Стоуна можно посмотреть здесь — либо через четыре дня в эфире «России 1».

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Виктор Медведчук / Youtube