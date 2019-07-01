27 июня «Медуза» спросила читателей, как они относятся к правоохранительным органам России. И вот что получилось. Если вам встретился честный полицейский или сотрудник ГАИ, который не берет взяток, — это удивительно. Так считают две трети опрошенных. Но вдвойне удивительно, когда генерал полиции не берет взяток. Если сотрудник ФСБ отжимает бизнес — это нормально, как и то, что омоновец бьет участников акций протеста. 71% опрошенных считают, что независимый судья — это скорее удивительно, чем нормально. Вопрос, вызвавший больше всего разногласий, — про прокурора, который возвращает дело следователю из-за недоработок. 56% считают, что это удивительно. Но самое интересное в другом! Читатели постарше относятся к силовикам хуже, чем те, кто младше. 62% участников опроса в возрасте от 25 лет считают честного следователя удивительным явлением. В категории «до 25 лет» таких на 10% меньше. Те, кому еще не исполнилось 25 лет, готовы (если что-то случилось) обращаться в прокуратуру или Следственный комитет, а в последнюю очередь — в полицию. Большая часть читателей старше 25 лет никуда не будут обращаться.











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