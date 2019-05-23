23 мая «Яндекс» провел конференцию . Вот какие нововведения на ней были анонсированы. Осенью голосовой помощник «Алиса» появится в обновленном бортовом компьютере «Яндекс.Авто» и сможет по команде открыть багажник или включить фары. Также «Алиса» научилась управлять устройствами «умного дома», в том числе через другие сервисы «Яндекса», например, «Навигатор». « » начнет предлагать фильмы и сериалы, ТВ-приставка «Модуль» (похожа на Google Chromecast) позволит выводить на экран телевизора видео «Яндекса» и партнеров, а «сеть облачных ресторанов» летом начнет доставлять завтраки и обеды в Москве и Петербурге. Число беспилотных автомобилей «Яндекса» в этом году вырастет в десять раз — до 100 штук.

Полностью большую конференцию YaC 2019 можно посмотреть здесь.

Фото в анонсе: «Яндекс»