На дебатах Владимир Зеленский поставил Петра Порошенко на колени как буквально, так и в переносном смысле. Сами дебаты — бессмысленный спектакль, где Зеленский изображал парня из народа, а Порошенко неумело защищался. Зеленский не боится называть жителей ДНР и ЛНР , значит он готов признать военный конфликт гражданской войной, а не российской агрессией. А Порошенко по уровню богатства, возможно, уже догнал Виктора Януковича, по резиденции которого теперь водят экскурсии. Украинцев уверяют, что так работает демократия: уйдет Порошенко, попробуют Зеленского, не получится — снова поменяют. На самом деле это выборы без выбора, Зеленский отражает растерянность украинского общества. Когда на выборах побеждает человек без платформы, команды и убеждений — это позор. Украина сейчас ! Западу важен только один показатель предсказуемости киевского руководства — стабильная ненависть к России. В Рунете дебаты посмотрели шесть миллионов раз, но это не «Игра престолов», а игра за престол у наших соседей. Те, кто считают это активной политической жизнью, просто хотят такой же неразберихи у нас.

Это был пересказ передач «Вести недели», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Итоги недели», которые вышли в эфир на Дальний Восток днем 21 апреля (до объявления результатов голосования).

Михаил Зеленский Фото в анонсе: «Россия 1»