«Я уже навластвовался». Кратчайший пересказ обращения Александра Лукашенко к народу Белоруссии

Вопрос языка в Беларуси закрыт — их два. Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский. Много сейчас болтовни, что Беларусь поделят, но кто это посмеет — получит мощнейший ответ от нашего суверенного и независимого народа. Закрыть или создать отдельный интернет — это чепуха, не та ситуация в стране и не та обстановка. Хорошо, если средняя зарплата будет тысяча долларов — но это в первую очередь задача самих людей, а не государства. Я готов пойти на любые реформы, которые вы способны выдержать, я же не ретроград. Демография — важнейшая тема, надо делать так: нет троих детей — не можешь быть министром. Будущий глава государства не должен так много мотаться по полям и фермам. Пытаться менять конституцию так, что Лукашенко вроде ушел, но не ушел, я не буду. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти — я уже навластвовался.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Максим Гучек / BelTA / ТАСС / Scanpix / LETA