Санкции — это рутинный инструмент в руках одной страны, это неэкономический и неюридический способ конкурентной борьбы, это произвол. Может, это даже форма поддержки местных производителей? США вживаются в роль регулятора на нефтяном рынке, но руководствуются корыстными интересами. Штаты были двигателем мировой экономики, а теперь стали ее тормозом, их протекционизм дает только временную и одностороннюю выгоду. Действия США приводят к нестабильности и неопределенности в других добывающих нефть странах — а это грозит повышением цен. Сейчас цены комфортны.

Только полагаться не стоит. В отношении электромобилей в мире излишний оптимизм. Россия сохранит лидерство на нефтяном рынке и через 10-15 лет.

Для кратчайшего пересказа использованы материалы «Ведомостей», РИА Новости, ТАСС, «Известий», «Интерфакса» и других изданий, освещающих Евразийский экономический форум в Вероне.

Фото в анонсе: Сергей Гунеев / Sputnik / Scanpix / LETA