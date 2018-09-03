Владимир Путин за неделю побывал в Кемерово, Новосибирске, Омске, Москве, Сочи — невероятно, как он выдерживает такой марафон: президент в прекрасной физической форме. В Кемерово помог шахтерам решить бытовые проблемы, проследил, чтобы губернатор записал все их просьбы: потом ведь Путин проверит — у президента не забалуешь! Для Путина важно общение с народом: он не первый год работает президентом и мог бы расслабиться, но все равно постоянно ездит по стране и общается с людьми, чтобы лучше понимать, что их волнует. В Сочи поговорил с одаренными детьми в центре «Сириус»: решение о его открытии президент принимал лично, вопреки мнениям чиновников. У Путина очень искреннее отношение к детям, но он любит не только детей — он вообще любит людей. Самый человечный человек. Президент моментально реагирует на меняющиеся обстоятельства. Принял решение записать обращение о пенсионной реформе — уже на следующий день его сделали, над текстом работал сам. Он не испугался взять на себя ответственность за непопулярную реформу, все рассказал убедительно и с цифрами. Неделя была напряженная, но Путин успел и в отпуск — правда, там он тоже работал. А еще — прошел восемь километров по горам: это огромная физическая нагрузка. Нашел в лесу большой белый гриб, видел диких зверей: козероги, самые пугливые в мире животные, при встрече с президентом не убегали. Гулять по лесам — опасно, но наверняка при Путине и медведь бы вел себя прилично. Такой была неделя президента Владимира Путина. Следующая будет не менее активной.

Телепередача «Москва. Кремль. Путин» вышла на канале «Россия 1», ее ведущий — Владимир Соловьев. Будут ли появляться новые выпуски и как часто, пока неясно: в программе передач на следующую неделю ее нет.