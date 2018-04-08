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«Репортеры без границ» разместили в Google Street View «пасхальные яйца» с цитатами погибших и арестованных журналистов

Meduza
10:39, 8 апреля 2018

Шведское подразделение «Репортеров без границ» запустило онлайн-акцию поддержки погибших, заключенных или заблокированных в соцсетях журналистов. С помощью лазейки в Google Street View они разместили в картах «пасхальные яйца» с цитатами журналистов. Их разместили в Москве, Стамбуле, Бангкоке, Мальте, Нью-Йорке, где, по словам организаторов, «люди не могут без последствий говорить некоторые вещи в реальной жизни». 

В Москве на стене у Красной площади они опубликовали цитату «Быть геем — это нормально». Они отнесли ее к Александру Сутурину, главному редактору газеты «Молодой Дальневосточник». В 2014 году его оштрафовали на 50 тысяч рублей за публикацию интервью с уволенным за гомосексуальность учителем. Цитата принадлежит ему: «Само мое существование — это эффективное доказательство нормальности гомосексуальности».

«Никакие режимы не должны угрожать, цензурировать, арестовывать журналистов. — рассказал организатор акции. — Теперь их сообщения возвращаются туда, где они должны быть: в самые общественные места стран, где существует цензура».

На виртуальной Таймс-Сквер в Нью-Йорке появилась цитата журналистки, которую Трамп заблокировал в «Твиттере»; на Мальте — журналистки, которую взорвали в автомобиле в тот же день, когда она написала в блоге про коррупцию.

Баннеры невозможно посмотреть, если просто включить Google Street View. Их нужно искать по конкретным точкам. В Москве, например, в поиске нужно набрать: Lobnoye Mesto Red Square. Такие изменения карт противоречат политике Google, поэтому, скорее всего, баннеры скоро исчезнут.

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