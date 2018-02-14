Как принимали решение присоединить Крым: версия бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. В одном абзаце

Решение было принято в ночь на 23 февраля 2014 года на совещании Владимира Путина с четырьмя высшими российскими чиновниками. Несколькими часами ранее с Украины бежал Виктор Янукович, а Путин чуть не попал в авиакатастрофу — его вертолет совершил жесткую посадку в Сочи. Путин расценил это как попытку покушения со стороны иностранных спецслужб. Решив, что «везде заговор», он поставил вопрос о присоединении Крыма. Большинство участников совещания высказались против, но это Путина не остановило.

Свою версию событий 2014 года бывший депутат Госдумы Илья Пономарев изложил в украинском суде, который рассматривает дело о государственной измене Виктора Януковича. Сам Пономарев при этих событиях не присутствовал. Он сослался на слова знакомого «офицера ФСО» и «одного из участников совещания у Путина». Имен этих людей Пономарев не назвал.

Обновление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова Ильи Пономарева о якобы имевшем место инциденте с вертолетом Путина. «Такого не было», — заявил он.