Первая пресс-конференция Сергея Удальцова после освобождения из колонии. Максимально коротко

Крым — наш! В Донбассе люди воюют за право говорить на родном языке, Россия правильно им помогает. Кремль проводит неверную экономическую политику в связи с санкциями, но это не значит, что оппозиция должна поддерживать Запад. «Помилование мне предлагали писать — я не писал». На Болотной площади могли быть провокации или даже сговор лидеров оппозиции с Кремлем, но это надо проверить («я встречусь с Навальным»). А еще сейчас выводят народ на улицы, заведомо подставляя людей под ОМОН. Выдвигаться в президенты с судимостью , поэтому я не буду. должны выдвинуть единого кандидата — вот в США был хороший кандидат Берни Сандерс. Условия в тюрьмах в последние годы стали гораздо лучше: «Ни разу не бьют и три раза в день кормят».

Полностью конференцию можно посмотреть на ютьюбе.