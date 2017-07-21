Я пока не решил, уйду я с поста президента или нет. Преемника нет. Отдельные политические личности пытаются спекулировать на коррупции, так делать нельзя. Главное событие в жизни — развал СССР. Три главные ценности: сама жизнь, любовь и свобода. Про это можно трактаты писать. На инстаграм времени нет. К биткоину относимся настороженно. Уклоняться от армии нельзя. В феминизме нет ничего плохого. Любимый композитор — Моцарт, а любимый прием — бросок через спину. В жизни хочется разгадать несколько тайн: откуда взялась Солнечная система, как менялись эпохи и как Россия выбиралась из смутных времен. Агрессия — проявление слабости. В разведшколе меня звали Платов.