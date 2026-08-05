Жительница Москвы подожгла квартиру, когда ее пришли выселять приставы. В 2022 году она ее продала и передала деньги мошенникам

В Бабушкинском районе Москвы 68-летняя женщина подожгла квартиру, когда к ней пришли приставы, собиравшиеся ее выселить. Об этом пишет издание Msk1.

Пожар произошел в районе 10 часов утра 5 августа на втором этаже в пятиэтажном доме на улице Менжинского.

По данным НТВ, женщину зовут Наталья Иванова. В 2022 году она, как утверждает Msk1, продала свою двухкомнатную квартиру за 9,5 миллиона рублей, передала деньги мошенникам и не стала из нее выезжать. Суд встал на сторону новой владелицы квартиры. 5 августа 2026 года Иванову должны были выселить.

На опубликованных видео у входа в квартиру стоят приставы и еще несколько человек. Иванова говорит им: «А вещи куда я дену? У меня нет возможности, у меня ни средств [вывезти свои вещи], ничего нет». После этого она «распылила жидкость и подожгла свое жилье», пишет Msk1.

Иванову госпитализировали в НИИ Склифосовского. По информации Mash, у нее ожоги 70% тела. Пожарные эвакуировали соседку женщины из квартиры на третьем этаже.

«Медиазона» обнаружила, что 4 октября 2022 года Иванову задерживали, когда под влиянием мошенников она бросила коктейль Молотова в здание военкомата на Дмитровском шоссе. В суде она говорила, что «на момент совершения преступления предполагала, что действует исключительно в интересах и в защиту государства». Иванова рассказывала, что с 1 сентября 2022 года ей звонили мошенники, которые представлялись сотрудникам ФСБ и Банка России. В итоге она передала им свои сбережения и деньги от продажи квартиры. 4 октября, вскоре после начала мобилизации в РФ, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ и сказал, что необходимо «послужить родине».

В 2025 году Ивановой назначили два года лишения свободы условно по статье о хулиганстве.

Как защититься от мошенников

Современные мошенники не только воруют деньги — из-за них вы можете попасть в тюрьму и даже умереть Прочитайте эту инструкцию — и расскажите об угрозе родственникам

Как защититься от мошенников

Современные мошенники не только воруют деньги — из-за них вы можете попасть в тюрьму и даже умереть Прочитайте эту инструкцию — и расскажите об угрозе родственникам