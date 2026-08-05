В Королеве пожар на территории научного института «Роскосмоса»

В подмосковном Королеве загорелось здание, расположенное на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), сообщает издание Msk1.

Причины пожара неизвестны. В ЦНИИмаш от комментариев отказались и посоветовали обращаться в «Роскосмос» (институт входит в его структуру).

В «Роскосмосе» заявили, что пожар «не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами» и собственности госкорпорации.