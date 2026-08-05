В Королеве пожар на территории научного института «Роскосмоса»
Источник: Msk1
В подмосковном Королеве загорелось здание, расположенное на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), сообщает издание Msk1.
Причины пожара неизвестны. В ЦНИИмаш от комментариев отказались и посоветовали обращаться в «Роскосмос» (институт входит в его структуру).
В «Роскосмосе» заявили, что пожар «не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами» и собственности госкорпорации.