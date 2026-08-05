В Грузии вечером 5 августа произошло масштабное отключение электричества, сообщают Paper Kartuli и канал «Про Грузию».

Без электричества осталась большая часть страны. В Тбилиси перестало работать метро. Вскоре местные телеграм-каналы сообщили, что в столице частично электричество стало подаваться.

Власти произошедшее пока не комментировали.

Это уже третий масштабный блэкаут в Грузии с конца июля. Электричество отключалось почти по всей стране 23 и 25 июля. В Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии утверждали, что причиной блэкаута в Грузии стало отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана. При этом Служба государственной безопасности начинала расследование по статье о саботаже.