Под Екатеринбургом при взрыве автомобиля ранен разработчик дрона «Упырь» и автор телеграм-канала «Повернутые на войне». Он в тяжелом состоянии

Под Екатеринбургом при взрыве автомобиля Mercedes пострадал гендиректор «Уралдронзавода» и создатель телеграм-канала «Повернутые на войне» Владимир Ткачук, сообщают «Коммерсант» и ТАСС.

Взрыв произошел в поселке Большой Исток — это примерно в 25 километрах от Екатеринбурга. По данным СМИ, Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Кроме того, во время взрыва погиб водитель Ткачука.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщают со ссылкой на источник ТАСС и местное издание E1.

Владимир Ткачук — разработчик российского FPV-дрона «Упырь», которые производит «Уралдронзавод». У его телеграм-канала «Повернутые на войне» более 650 тысяч подписчиков.