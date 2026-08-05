В аэропорту Лейпцига рядом с украинским транспортным самолетом обнаружили дрон со взрывчаткой

В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон неизвестного происхождения, пишут Süddeutsche Zeitung и другие немецкие издания.

По информации Der Spiegel и газеты Bild, к беспилотнику были прикреплены взрывчатое вещество и детонатор. Эксперты запланировали контролируемый подрыв с участием робота-сапера, но неясно, был ли он осуществлен.

Дрон обнаружили рядом с украинским транспортным самолетом «Антонов» (вероятно, речь идет о грузовом Ан-124, но немецкие издания это не уточняют).

Воздушное движение в Лейпциге ночью временно приостанавливали. Полиция не исключает целевую диверсию, пишет Süddeutsche Zeitung.

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