Ректор ГИТИСа Григорий Заславский покинул пост после 10 лет работы. Источники «Ведомостей» говорят, что в отношении него начали проверку

Ректор Российского государственного института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский покинул свой пост.

В пресс-службе театрального вуза 4 августа сообщили, что заявление Заславского с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова.

Исполнять обязанности ректора временно будет главный бухгалтер института Ольга Ермакова.

По данным двух источников «Ведомостей», правоохранительные органы начали в отношении Заславского проверку по нескольким эпизодам. По словам источника, близкого к МВД, бывшего ректора, в частности, проверяют на причастность «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы». Дело пока не возбуждено.

Григорий Заславский, который сам закончил театроведческий факультет ГИТИСа, был избран ректором института в ноябре 2016 года. Вскоре после прихода на эту должность он решил объединить продюсерский и театроведческий факультеты. Против этого решения выступили многие театральные критики, декан театроведческого факультета и студенты, ректору пришлось урегулировать конфликт. За 10 лет руководства Заславского, ГИТИС, как отмечают «Ведомости», «упрочил свои лидерские позиции».

что говорил заславский во время конфликта в гитисе

«Я не вижу никаких противоречий в том, что говорю и делаю» Ректор ГИТИСа Григорий Заславский — о конфликте в вузе, объединении факультетов и сотрудничестве с властью

что говорил заславский во время конфликта в гитисе

«Я не вижу никаких противоречий в том, что говорю и делаю» Ректор ГИТИСа Григорий Заславский — о конфликте в вузе, объединении факультетов и сотрудничестве с властью