«Коммерсант»: в центральной России только треть мобильных сессий проходят без ограничений. В приграничных регионах почти 90% подключений идут по «белым спискам»

В июле 2026 года в Центральном федеральном округе России в среднем только 30,5% пользовательских сессий в мобильных сетях происходили без ограничений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработчика средств для мониторинга и управления сетью Vigo.

В остальных случаях (более 60% сессий) пользователи могли пользоваться только ресурсами из «белого списка» Минцифры. С января число подключений в режиме «белого списка», по данным Vigo, выросло в среднем на 31%.

Результаты различаются в зависимости от региона. По состоянию на 31 июля, в Москве и области зафиксированы около 49% сессий без ограничений (и 51% по «белым спискам»), в Петербурге — 43,9% без ограничений, в Ленинградской области — 58,9%. Лучшие показатели — в Еврейской автономной области (75,7% сессий без «белых списков»), Тыве (72,3%) и Магаданской области (69%).

Хуже всего в приграничных регионах — по «белым спискам» проходит практически 90% подключений. В Брянской, Курской и Белгородской областях по состоянию на 31 июля в среднем только 12% сессий проходили без ограничений.

Как работают «белые списки» и как подготовиться к их введению

«Белые списки» в Москве. Как подготовиться к тотальной цензуре Meduza