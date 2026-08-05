Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину заподозрили в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) вручили бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной, сообщает украинский Центр противодействия коррупции.

Высший антикоррупционный суд выбирает ей меру пресечения. Защита Стефанишиной попросила закрыть заседание. Подробности дела неизвестны.

По данным источников журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача, Стефанишина получила подозрение в незаконном обогащении.

Сама Стефанишина прокомментировала это так:

Любые процессуальные действия — это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шум вокруг этой истории больше похож на бурю в стакане воды. Значительную часть вопросов, которые появляются в СМИ, в частности по недвижимости, я более года назад комментировала публично и достаточно подробно.

Центр противодействия коррупции напоминает, что ранее Стефанишиной уже вручали подозрение по делу, в котором фигурирует бывший министр юстиции Елена Лукаш (соратница бывшего президента Украины Виктора Януковича). Ей и другим подозреваемым инкриминируют хищение средств, выделенных в 2013–2014 годах на приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС. Сейчас это дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.

Ольга Стефанишина с 2020 года занимала должность вице-премьера по евроинтеграции. В августе 2025 года она была назначена послом Украины в США и сменила на этой должности Оксану Маркарову. 3 августа 2026 года на сайте президента Украины появился указ об освобождении Стефанишиной от должности посла. Сама она заявила, что ушла в отставку по собственному желанию, «продиктованному личными обстоятельствами».