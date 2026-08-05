Бывшего московского муниципального депутата Кетеван Хараидзе приговорили к четырем годам по делу о мошенничестве. Ее освободили от наказания в зале суда

Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего московского муниципального депутата Кетеван Хараидзе к четырем годам колонии по делу о мошенничестве, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Суд зачел Хараидзе тот срок, который она провела в СИЗО, и освободил ее от наказания.

В рамках дела о мошенничестве Хараидзе задержали еще в 2021 году. Следствие обвиняло ее в вымогательстве денег у застройщика Stone Hedge, которому она якобы пообещала содействие в конфликте с жителями района.

На этапе следствия Хараидзе отправили в СИЗО, а в декабре 2022 года суд назначил ей четыре года колонии общего режима. Спустя полтора года, в марте 2024-го, Второй кассационный суд отправил дело Хараидзе на пересмотр. В мае того же года приговор был отменен.

В ходе нового рассмотрения Хараидзе назначили вместо СИЗО домашний арест. Затем меру пресечения ей смягчили до запрета определенных действий.

Дело Кетеван Хараидзе стало одним из нескольких, возбужденных против оппозиционных политиков накануне выборов в Госдуму в 2021 году. «Мемориал» признал Кетеван Хараидзе политзаключенной.

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