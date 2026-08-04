В Севастополе военный открыл стрельбу по сослуживцам и местным жителям. Погибли четыре человека
Источник: Михаил Развожаев
В Севастополе в селе Хмельницкое военнослужащий открыл стрельбу, есть погибшие и раненые, сообщил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев.
По его словам, военный сначала начал стрелять по сослуживцам. В результате погиб один человек и один получил ранение. После этого военный ранил еще троих человек и убил трех мирных жителей: двоих мужчин (одному из них было 59 лет, второму — 71 год) и 64-летнюю женщину.
Развожаев добавил, что военный, открывший стрельбу, задержан. Пострадавшим оказывают помощь.
Других подробностей, в том числе о причинах произошедшего, он не сообщил.