Российские войска в ночь на 4 августа атаковали гражданскую инфраструктуру города Сумы управляемыми авиабомбами, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

Погибли двое детей — девочки пяти и 10 лет — и пожилая женщина. Тела детей, по словам Григорова, извлекли из-под завалов их дома. Четыре человека обратились за медицинской помощью с острой реакцией на стресс.

Кроме того, российские военные атаковали Николаев. В результате удара по жилому сектору города погибла 89-летняя женщина. Семь человек пострадали, в их числе — две девочки в возрасте двух и 12 лет, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 августа Россия запустила по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 136 ударных беспилотников. 117 дронов были сбиты или подавлены, уточнили в ВСУ.