Основателю ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко дали 18 лет колонии. Его признали виновным в убийстве, похищении людей и вымогательстве

Белгородский районный суд приговорил основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам колонии. Об этом сообщает корреспондент телеграм-канала «Осторожно, новости».

Марущенко признали виновным в организации убийства, похищении людей, незаконном обороте оружия, вымогательстве, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Обвинение запрашивало для него 20 лет лишения свободы.

Основатель ЧВК «Ястреб» был задержан в Курской области в 2025 году. Вместе с ним в СИЗО отправили учредителя брянского ЧОП «Ягуар» Артура Велисевича и еще несколько человек.

По версии следствия, Марущенко и другие фигуранты дела обманули почти 100 военных, заключивших контракт с Минобороны. Они брали у них деньги, которые якобы шли на помощь с документами или покупку оборудования, уточняет «Коммерсант». Всего злоумышленники похитили около 8,8 миллиона рублей.

Позже Марущенко предъявили обвинения в убийстве рядового Рашида Аджиева, который отказался ему подчиняться. Также в деле фигурируют несколько случаев похищений и пыток военнослужащих, в том числе — похищение военкора Романа Семенова.

Военные эксперты отмечали, что им неизвестно, какую роль ЧВК «Ястреб» играет в войне России с Украиной. При этом в 2025 году издание «Верстка» внесло Марущенко в список «обнулителей» — командиров, которые убивают членов своих отрядов.

Читайте также

В Курской области задержан создатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко. Его обвиняют в обмане почти сотни новобранцев В прошлом году «Верстка» внесла Марущенко в список «обнулителей» — российских военных, которые убивают своих сослуживцев

Читайте также

В Курской области задержан создатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко. Его обвиняют в обмане почти сотни новобранцев В прошлом году «Верстка» внесла Марущенко в список «обнулителей» — российских военных, которые убивают своих сослуживцев