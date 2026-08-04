Представители «Единой России» заметили на столбах в Красноярске листовки с текстом «Политика Едра — запреты и тюрьма» и в конце июля пожаловались на них в краевую избирательную комиссию. На решение избиркома от 3 августа обратило внимание издание «Говорит НеМосква».

В постановлении говорится, что на черно-белых листовках изображен медведь, стилизованный под эмблему «Единой России» и окруженный колючей проволокой.

На листовках указаны ссылки на телеграм-каналы «Прямое действие» и «Другой Красноярск», связанные со сторонниками писателя и политика Эдуарда Лимонова и его незарегистрированной партии «Другая Россия».

Избирком решил, что листовки без выходных данных нарушают закон о выборах, и обратился в полицию.

20 сентября в Красноярском крае одновременно с выборами в Государственную думу пройдет голосование за депутатов законодательного собрания. Сейчас региональный парламент контролирует «Единая Россия», у которой 33 депутата. У КПРФ — 8, у ЛДПР — 4, у «Новых людей» — 2, у «Справедливой России» и «Зеленых» — по одному мандату.