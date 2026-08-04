Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии

Пресненский суд Москвы признал блогера Гусейна Гасанова виновным по делу об отмывании денег и заочно приговорил его к четырем годам колонии, пишут «Осторожно, новости».

Гасанова также оштрафовали на миллион рублей, ему запретили публиковать посты в интернете два года. Кроме того, у блогера конфисковали апартаменты в «Москва-Сити» стоимостью 46 миллионов рублей.

По версии следствия, Гасанов не уплатил налоги на сумму более чем 170 миллионов рублей. Сам он утверждал, что «закрыл все вопросы по налогам» еще в 2024 году.

Гасанов — видеоблогер и автор курса «Мышление миллионеров». У него более 30 миллионов подписчиков в инстаграме. Он не живет в России.