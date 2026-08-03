В перечень террористов и экстремистов добавили самого молодого участника. Ему 14 лет

Росфинмониторинг 30 июля внес в список террористов и экстремистов Виктора Калинина из Санкт-Петербурга. Три месяца назад ему исполнилось 14 лет. Об этом сообщил телеграм-канал, который отслеживает обновление перечня.

По всей видимости, речь идет о подростке, которого в начале июля задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге.

Правозащитный проект «Первый отдел» прокомментировал добавление Виктора Калинина в перечень Росфинмониторинга так:

Несовершеннолетние — самая быстрорастущая категория в реестре «террористов и экстремистов». С начала полномасштабного вторжения России в Украину доля подростков среди новых фигурантов реестра Росфинмониторинга выросла более чем в восемь раз. Каждым двенадцатым в списке теперь становится несовершеннолетний, а практика преследований опустилась до нижней границы уголовной ответственности — 14 лет.

К началу лета 2026 года в перечне Росфинмониторинга находились больше 21 тысячи человек. Среди них 20 человек были подростками в возрасте 14 лет, сообщал «Первый отдел». 14-летних начали вносить в список не позднее 2024 года.

Что означает попадание в список Росфинмониторинга

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