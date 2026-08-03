В перечень террористов и экстремистов добавили самого молодого участника. Ему 14 лет
Росфинмониторинг 30 июля внес в список террористов и экстремистов Виктора Калинина из Санкт-Петербурга. Три месяца назад ему исполнилось 14 лет. Об этом сообщил телеграм-канал, который отслеживает обновление перечня.
По всей видимости, речь идет о подростке, которого в начале июля задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге.
Правозащитный проект «Первый отдел» прокомментировал добавление Виктора Калинина в перечень Росфинмониторинга так:
Несовершеннолетние — самая быстрорастущая категория в реестре «террористов и экстремистов». С начала полномасштабного вторжения России в Украину доля подростков среди новых фигурантов реестра Росфинмониторинга выросла более чем в восемь раз. Каждым двенадцатым в списке теперь становится несовершеннолетний, а практика преследований опустилась до нижней границы уголовной ответственности — 14 лет.
К началу лета 2026 года в перечне Росфинмониторинга находились больше 21 тысячи человек. Среди них 20 человек были подростками в возрасте 14 лет, сообщал «Первый отдел». 14-летних начали вносить в список не позднее 2024 года.