Леонид Слуцкий покинул футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» после трех поражений подряд

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объявил об отставке после того, как его команда трижды подряд проиграла в чемпионате Китая.

Заявление о своем уходе Слуцкий сделал 2 августа на пресс-конференции после игры с «Ляонин Тежэнь» в матче 21‑го тура чемпионата Китая, в которой «Шанхай Шэньхуа» проиграл со счетом 1:3.

«Я отдал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые не в состоянии изменить, решил, что должен уйти», — приводят слова Слуцкого китайские издания.

Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» дважды выиграл Суперкубок Китая и дважды завершил чемпионат на втором месте.

Сейчас команда занимает 13-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги и находится в четырех очках от зоны вылета.

55-летний Слуцкий начал тренерскую карьеру в волгоградской «Олимпии» (сам он родом из Волгограда). Затем он тренировал еще несколько российских клубов, включая ФК «Москва» и «Крылья Советов». В 2009-м Слуцкий стал главным тренером московского ЦСКА, а в 2015-м был назначен в сборную России. Под его руководством на Евро-2016 Россия сыграла вничью с Англией, но проиграла Словакии и Уэльсу и не вышла из группы.

После этого Слуцкий покинул пост главного тренера сборной. Затем он работал в английском «Халл Сити», нидерландском «Витессе» и казанском «Рубине», а в конце 2023 года возглавил «Шанхай Шэньхуа».