«Коммерсант»: торговые сети хотят переложить доставку товаров на поставщиков. Эксперты предупреждают, что это может повысить цены

Крупные торговые сети хотят предложить поставщикам, чтобы те доставляли товары собственными силами и обсуждают с ними соответствующие поправки к договорам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В числе сетей, сделавших такие предложения поставщикам, газета называет «Магнит» и X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»). Один из собеседников «Коммерсанта» предполагает, что ретейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры.

Сеть «Красное & Белое», по данным источников «Коммерсанта» предложила поставщикам дополнительное соглашение, которое вообще снимает с нее ответственность за уничтоженный при форс-мажорных обстоятельствах (включая атаки беспилотников) товар. Производители восприняли эту идею «крайне негативно», пишет газета.

Крупные ретейлеры, как поясняет «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли, обычно берут логистику товаров на себя. Собственные распределительные центры и автопарк позволяют им снизить издержки.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что перекладывание доставки на поставщиков «гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара». При этом сами сети не смогут повысить цены из-за конкуренции и столкнутся с падением маржинальности.

С середины июля Украина начала регулярно атаковать склады Wildberries в разных регионах России. За некоторое время до этого маркетплейс изменил оферту, сняв с себя ответственность за неисполнение обязательств в случае атаки беспилотников. Так же поступили другие крупные площадки — Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет» от Сбера. После атак на склады и уничтожения товаров продавцы Wildberries жаловались, что практически не получили компенсаций.

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