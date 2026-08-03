«Человек-паук: Новый день» собрал 927 миллионов долларов за первый уик-энд в мировом прокате. Это второй лучший старт в истории кино

Новый фильм о супергерое Marvel «Человек-паук: Новый день» собрал за первый уик-энд в мировом прокате 927 миллионов долларов. Как отмечает Deadline, это второй лучший старт в истории киноиндустрии.

Лидером остается фильм «Мстители: Финал» со сборами 1,22 миллиарда долларов за первые выходные. Картина вышла в 2019 году. На третьем месте — «Мстители: Война бесконечности» (2018), собравший за дебютный уик-энд 640,5 миллионов долларов.

Издание предполагает, что новый фильм о Человеке-пауке в итоге станет самой кассовой картиной 2026 года и обойдет «Историю игрушек 5». Мультфильм, вышедший в мировой прокат в конце мая, на данный момент собрал 1,065 миллиарда долларов.

Читайте рецензию Антона Долина на новый фильм о Человеке-пауке

«Человек-паук: Новый день» — тот самый фильм, в котором есть песня Монеточки Но это далеко не единственное его достоинство!

Читайте рецензию Антона Долина на новый фильм о Человеке-пауке

«Человек-паук: Новый день» — тот самый фильм, в котором есть песня Монеточки Но это далеко не единственное его достоинство!