Украинские дроны вторую ночь подряд атаковали НПЗ «Башнефти» в Уфе

Украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Башнефть-УНПЗ» в Уфе, пишет телеграм-канал Astra, изучивший фото и видео очевидцев.

Глава Башкортостана Радий Хабиров 2 августа сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на предприятия республики. По его словам, один из дронов сбили над промзоной Уфы, начался пожар. Однако никаких деталей Хабиров не привел и предприятие не назвал.

Накануне Служба безопасности Украины отчиталась об успешных ударах по трем НПЗ в Уфе в ночь на 1 августа. В числе пораженных целей были «Башнефть-УНПЗ», а также «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим». Три этих завода образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс — один из крупнейших в России (входит в состав «Роснефти»). Общая мощность этих предприятий составляет более 23 миллионов тонн нефти в год, отмечали в СБУ.

что происходит в россии из-за ударов украины по нпз

Насколько все подорожает из-за топливного кризиса? И какие еще проблемы в экономике он обострил? Масштаб этих проблем, похоже, полностью зависит от возможностей ВСУ продолжать удары по НПЗ и другим объектам

что происходит в россии из-за ударов украины по нпз

Насколько все подорожает из-за топливного кризиса? И какие еще проблемы в экономике он обострил? Масштаб этих проблем, похоже, полностью зависит от возможностей ВСУ продолжать удары по НПЗ и другим объектам