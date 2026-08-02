Украинские дроны вторую ночь подряд атаковали НПЗ «Башнефти» в Уфе
Украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Башнефть-УНПЗ» в Уфе, пишет телеграм-канал Astra, изучивший фото и видео очевидцев.
Глава Башкортостана Радий Хабиров 2 августа сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на предприятия республики. По его словам, один из дронов сбили над промзоной Уфы, начался пожар. Однако никаких деталей Хабиров не привел и предприятие не назвал.
Накануне Служба безопасности Украины отчиталась об успешных ударах по трем НПЗ в Уфе в ночь на 1 августа. В числе пораженных целей были «Башнефть-УНПЗ», а также «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим». Три этих завода образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс — один из крупнейших в России (входит в состав «Роснефти»). Общая мощность этих предприятий составляет более 23 миллионов тонн нефти в год, отмечали в СБУ.