Патриарх Кирилл назвал российское ядерное оружие «благодатью божьей»

Патриарх Кирилл во время своей речи перед верующими в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области высказался о создании и предназначении российского ядерного оружия.

По его словам, именно в этом месте, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, «стал коваться щит нашей родины».

Ученые, работавшие здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Так через труд ученых, инженеров, рабочих, трудившихся здесь, явилась благодать и милость Божия над страной нашей.

Патриарх добавил, что «не случайно» в этом месте велись научные исследования и инженерные работы, «сохранившие наш народ и страну от страшного разрушения», в результате которого могло бы «не остаться ни страны, ни народа».

В Сарове, который Кирилл упомянул в своей речи, находится Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Патриарх не в первый раз высказывается о ядерном оружии. В 2023 году, вручая орден преподобного Сергия Радонежского I степени физику Радию Илькаеву, он заявил, что ядерное оружие создавалось «по неизреченному божьему промыслу», и «благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной».