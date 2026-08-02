Итальянский военный корабль досмотрел танкер российского «теневого флота» в Средиземном море

Итальянский военный корабль Thaon di Revel высадил досмотровую группу на борт танкера российского «теневого флота», сообщили в Минобороны Италии.

Флагманский корабль миссии Евросоюза в Средиземном море провел досмотр танкера Toa Payoh, находящегося под санкциями ЕС, чтобы проверить его национальную принадлежность, говорится в сообщении министерства.

В Минобороны Италии уточнили, что танкер ходит под флагом Камеруна. Это следует и из данных о судне, которые приводятся на сайте Marinetraffic. Судя по ним, танкер вышел 16 июля из порта Котону в Бенине и направляется в порт Чанаккале в Турции.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто отметил, что проведенная операция «наглядно свидетельствует о вкладе Италии в безопасность Средиземноморья и в деятельность Евросоюза. В сообщении ведомства не уточняется, какие меры были приняты и задержано ли судно или кто-либо из экипажа.