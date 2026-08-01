Житель Хабаровска умер после того, как сотрудники Росгвардии избили его при задержании. СК отрицает, что эти два события связаны

Житель Хабаровского края умер при задержании сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Хабаровске 31 августа. По версии ведомства, мужчина оказал «активное сопротивление» сотрудникам, которые приехали на вызов о нарушении общественного порядка. Росгвардейцы применили физическую силу и спецсредства, после чего мужчина умер.

Прокуратура в своем пресс-релизе, который вышел 1 августа, сообщила, что по факту случившегося ведется доследственная проверка. Следственный комитет уже через несколько часов после этого заявил, в ходе вскрытия эксперт не обнаружил телесных повреждений, «которые могли бы причинить вред здоровью и привести к смерти задержанного». В СК отметили, что причина смерти не носит криминального характера.

Издание «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев пишет, что у мужчины мог оторваться тромб.

Телеграм-канал Amur Mash опубликовал видео задержания. На нем видно, что мужчину избивают как минимум двое сотрудников Росгвардии.