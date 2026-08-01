Украинские дроны атаковали НПЗ «Башнефти» в Уфе

Украинские беспилотники атаковали НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим» в Уфе. Об этом сообщает Astra.

После атаки в заводском комплексе начался пожар, на фотографиях очевидцев видны два столба черного дыма.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, в свою очередь, отчитался об отражении атаки. По его утверждению, «задымление» произошло из-за упавших на территории НПЗ обломков беспилотника.

В результате атаки, сообщил Хабиров, никто не пострадал.

«Башнефть-Уфанефтехим» вместе в двумя расположенными рядом с ним заводами «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-УНПЗ» образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, один из крупнейших в России. Совокупная мощность комплекса составляет 23,5 миллиона тонн в год.

Предыдущая украинская атака на НПЗ в Уфе была 25 июня.

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