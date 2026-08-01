Российские военные нанесли удар по Киеву. Погибли девять человек, более 30 ранены

Российские военные в ночь на 1 августа нанесли удар по Киеву. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что атака велась баллистическими ракетами.

В результате удара погибли девять человек, сообщает ГСЧС Украины. Семь из них — в Дарницком районе на юго-востоке Киева, двое — в Соломенском, на западе города.

Еще 28 человек получили ранения, среди них — четверо детей.

Обновлено. Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших превысило 30 человек, 17 из них госпитализированы.

В общей сложности, попадания и разрушения зафиксированы в пяти районах города.

Минобороны России заявило, что целью ударов были предприятия военной промышленности и логистические центры.