Премьер Таиланда извинился из-за убийства брата и сестры из России в Паттайе

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун извинился перед иностранными туристами в связи с убийством в Паттайе 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа, сообщает Thai PBS News.

Чанвиракун побывал на месте, где были обнаружены тела убитых россиян и заверил, что лично контролирует ход расследования.

Премьер отметил, что преступление нанесло серьезный ущерб имиджу Таиланда и пообещал, что власти сделают все, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись.

Брат и сестра Назимовы жили в Паттайе вместе с матерью с 2021 года. 26 июля они выехали из дома на мотоцикле и пропали. 31 июля были задержаны два местных рецидивиста, которые признались в убийстве и показали, где спрятали тела россиян. Преступники рассказали, что хотели отобрать у брата и сестры мотоцикл и убили их, когда те оказали сопротивление.