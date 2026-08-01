«На все мои протесты они отвечали, что все окей, у тебя нет проблем». Активистка Ариадна Литвинова рассказала подробности депортации из Турции

Активистка Ариадна Литвинова, в начале июля 2026-го высланная из Турции в Россию, где ее обвиняют в повторной «дискредитации» армии, рассказала подробности своей депортации. Письмо Литвиновой из СИЗО опубликовал у себя в фейсбуке журналист Алексей Стрельников.

По словам Литвиновой, ее задержали в ходе проверки документов на вокзале в городе Эдирна, а затем заявили, что она нарушила миграционное законодательство. При этом каких-либо официальных обвинений ей не предъявляли.

Литвинова рассказала, что неоднократно говорила представителям Турции, что возвращаться в Россию ей опасно. О решении выслать ее на родину Литвинова узнала уже в последний момент. Адвокат не успел к ней приехать.

Мне сказали, что решение о депортации было принято местным начальником, а не Анкарой. И что меня отправят как обычного туриста, без документов о депортации. Но ехала я в наручниках. И на все мои протесты они отвечали, что все окей, у тебя нет проблем. Также они сказали, что в системе меня нет и что звонили в посольство РФ — и там сказали, что все окей.

Литвинова предполагает, что в действительности власти Турции были в курсе, что в России ее разыскивают, но просто «не захотели этим заниматься». «Им проще было меня просто депортировать, чем разбираться», — отметила активистка.

Литвинова уехала из России в Турцию в 2025 году. На тот момент на нее было заведено уголовное дело по статье о вандализме — за то, что она оставила надпись «Убийцы. Мир Украине. Свободу политзаключенным» на десяти щитах провоенной фотовыставки «Вместе к Победе». В конце 2025 года обвинение переквалифицировали на «повторную дискредитацию армии» и объявили Литвинову в розыск.

В Турции Литвинова жила у своего отца. По его версии, в мае между ними возник конфликт, в ходе которого он вызвал полицию. Сотрудники забрали активистку, так как срок ее безвизового пребывания давно закончился, а оформить ВНЖ ей не смогли.

Сразу по прибытии в Россию Литвинову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.

Что еще известно об Литвиновой

Активистка Ариадна Литвинова попала в полицию в Турции после драки с отцом. Ее выслали в Россию, где сразу же задержали за «дискредитацию» армии Поводом для депортации стало отсутствие вида на жительство

Что еще известно об Литвиновой

Активистка Ариадна Литвинова попала в полицию в Турции после драки с отцом. Ее выслали в Россию, где сразу же задержали за «дискредитацию» армии Поводом для депортации стало отсутствие вида на жительство