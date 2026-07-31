Вспышка Эболы в Демократической республике Конго стала второй по числу заболевших в истории наблюдений

Вспышка болезни, которая вызвана вирусом Эбола и распространяется с апреля в Демократической республике Конго (ДРК), стала второй по числу заболевших за всю историю наблюдений за распространением вируса.

Так, по данным властей ДРК на 31 июля, в стране зарегистрировано 3532 случая заболевания, общее число погибших достигло 1556 человек. Для сравнения: во время вспышки 2018–2020 годов заболел 3481 человек, погибли 2270 заболевших.

Более масштабной была только вспышка Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах, когда, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне было зарегистрировано 28 616 случаев заболевания и 11 310 смертей.

Как отмечает The New York Times, сейчас заболевание распространяется быстрее, чем в 2018-2020 годах. Тогда более 1,5 тысячи погибших насчитывалось спустя 10 месяцев. В нынешней ситуации смертность вышла на этот показатель через три месяца.

Кроме того, распространение вируса в ДРК по-прежнему опережает усилия по сдерживанию эпидемии. При этом в соседней Уганде 28 июля объявили о завершении вспышки. Это произошло после того, как в течение четырех недель не фиксировали новых случаев заражения вируса Бундибуджио (один из вирусов, приводящих к эболавирусной инфекции и главный вирус нынешней вспышки). Всего в Уганде зарегистрировали 20 случаев заражения и три смерти.

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