В Екатеринбурге впервые с 2022 года включили надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?» 

В Екатеринбурге вечером 30 июля включили подсветку у надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше приборостроительного завода. Об этом сообщает издание Itʼs my city.

Это инсталляция, созданная уличным художником Тимофеем Радей еще в 2017 году. В 2022 году ее подсветку отключили, и с тех пор она не работала.

«Городу нужен подорожник к ранам, людям плохо. Все везде закрывается, тухнет и гаснет, а тут — луч света неожиданно включился в самом сердце. Это любимая надпись горожан, самоидентификационная. У людей надо поддерживать желание жить и надежду. Увидишь, как город это воспримет, у города есть душа», — сказал «Осторожно Media» источник, «имеющий отношение к возобновлению работы инсталляции».

Инсталляцию «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге уличный художник Тимофей Радя сделал в рамках специального проекта Уральской индустриальной биеннале современного искусства в 2017 году.

Среди других работ художника — надпись 2013 года «Я бы обнял тебя, но я просто текст» на крыше дома в Екатеринбурге, биллборд «Хорошие декорации — плохой спектакль» перед президентскими выборами 2018 года, надпись «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков» на Пироговской набережной в Петербурге

Интервью Тимофея Ради на «Медузе»

«Если запугать людей столь несложно, то как расколдовать их обратно?» Интервью уличного художника Тимофея Ради — о понимании войны и о том, зачем оставаться в России. Он установил в Екатеринбурге надпись «Жить — прошлым!»

Интервью Тимофея Ради на «Медузе»

«Если запугать людей столь несложно, то как расколдовать их обратно?» Интервью уличного художника Тимофея Ради — о понимании войны и о том, зачем оставаться в России. Он установил в Екатеринбурге надпись «Жить — прошлым!»