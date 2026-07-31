Три искусственного интеллекта Claude вышли в интернет из тестовой среды платформы и взломали системы трех организаций, сообщила компания-разработчик Anthropic.

Три инцидента обнаружили в ходе проверок. Их начали после того, как конкурент Anthropic на рынке ИИ-моделей OpenAI сообщила о похожем случае. Тогда две модели компании во время внутреннего тестирования вышли из-под контроля и взломали инфраструктуру платформы для работы с ИИ Hugging Face. О случившемся стало известно 16 июля. Саму атаку представители OpenAI назвали «беспрецедентной».

Как заявили в Anthropic, во всех случаях взлома модели Claude выполняли задание по типу «захвата флага» (capture-the-flag, CTF). С помощью таких заданий компания оценивает кибербезопасность модели. В рамках этого задания ИИ предлагают вымышленный сценарий и сообщают, что некая секретная информация («флаг») спрятана на другом компьютере в сети. Ее задача — взломать этот компьютер и получить «флаг».

Условия испытания предполагали, что выход в интернет для моделей заблокирован. «Однако из-за недопонимания между нами и нашим партнером, проводившим оценку, это оказалось не так — доступ в интернет был открыт», — объяснили в компании. В итоге модели Claude воспринимали реальные системы как часть симуляции и атаковали их.

Названия организаций, которые стали жертвами атак, не приводятся. Две из них не знали о случившемся до того, как с ними связались представители Anthropic. С третьей все еще пытаются связаться.

Почему стоит относиться скептически к таким заявлениям ИИ-разработчиков

ИИ-модели OpenAI сбежали из тестовой среды и совершили хакерскую атаку. Восстание машин уже началось? Короткий ответ — нет. И вот почему 5 карточек