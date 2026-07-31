Украинского рэпера Зипулю мобилизовали в ВСУ

Рэпера и блогера из Киева Зипулю (настоящее имя — Андрей Посысаев) забрали в украинскую армию, сообщается на его странице в инстаграме.

«Андрея незаконно мобилизовали. „Прошел“ ВЛК [военно-врачебную комиссию] за пять минут — годен. Он учился в интернате для детей с задержкой психического развития. К сожалению, оформить инвалидность либо диагноз он не смог… Никто не берет это во внимание!» — говорится в посте.

Зипуля получил известность в интернете благодаря своим композициям «Ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу» (эта фраза стала отдельным мемом), «Рыбаки внизу ловят окуня», «Занимаюсь спортом я» и другим.