Трамп объявил о соглашении по полному разоружению ХАМАС

Президент США Дональд Трамп объявил, что созданный им достиг «исторического соглашения», которое предусматривает «полное разоружение» палестинского движения ХАМАС и «всех других вооруженных группировок» в секторе Газа. Об этом он написал в соцсети Truth Social после переговоров представителей ХАМАС c посредниками из Египта, Катара и Турции в Каире.

По мнению Трампа, это соглашение станет важным шагом на пути к тому, чтобы «Газой наконец-то управляло новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира для помощи палестинскому народу».

«В то же время Израиль получит безопасность, которую он заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», — заявил Трамп. Он поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах.

Представитель ХАМАС Рази Хамад в комментарии «Аль-Джазире» после заявления Трампа сообщил, что разоружение группировки произойдет только в том случае, если израильские войска покинут сектор Газа. В свою очередь источник Reuters в ХАМАС заявил, что «проект соглашения» предусматривает, что тяжелое вооружение будет храниться и находиться под контролем исключительно палестинской администрации. Оно не может быть передано Израилю.

По словам американского чиновника, слова которого приводит Reuters, Израиль «очень скептически» относится к заявлению о возможном разоружении ХАМАС. При этом в Вашингтоне считают, что группировка пойдет на это. «Если они этого не сделают, очевидно, что президент Трамп будет очень, очень разочарован», — сказал он.

Сколько времени займет процесс разоружения, неизвестно. Представитель Совета мира считает, что ориентировочный срок — от 200 до 320 дней.

Reuters также пишет, что израильский чиновник в разговоре с агентством еще до поста Трампа заявил, что Израиль не устраивает это соглашение. «Израиль требует полного разоружения ХАМАС, включая вывоз оружия из Газы и полную демилитаризацию сектора в качестве предварительного условия для любого процесса», — сказал он.

В начале июля ХАМАС объявил о роспуске своего правительства в Газе и подготовке к передаче власти техническому комитету при поддержке ООН. Как отмечало Associated Press, это решение стало частью соглашения о прекращении огня с Израилем, заключенного при посредничестве США.

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