Правительство запретило майнинг криптовалют в Москве и Московской области до 2033 года

В Москве, Подмосковье и в восьми приграничных районах Курской области запретили майнинг криптовалют. Запрет будет действовать с 15 августа 2026 до 31 декабря 2032 года. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

До этого запрет на майнинг действовал в 13 энергодефицитных регионах, среди которых аннексированные территории Украины, северокавказские республики и области на юго-востоке Сибири.

В мае «Коммерсант» сообщал, что из-за дефицита энергомощностей российское правительство рассматривает возможность запретить майнинг криптовалют во всей Объединенной энергосистеме Центра, которая обеспечивает электроэнергией Москву, Подмосковье и еще 17 областей центральной России.