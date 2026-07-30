Владельцев иностранных сайтов хотят обязать авторизовывать пользователей в России только по номеру телефона

Минцифры разработало новые поправки, которые могут обязать владельцев иностранных сайтов и приложений авторизовывать пользователей в России только по номеру телефона, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Поправки предлагается внести в одну из статей закона «Об информации», которая описывает, какими способами владельцы сайтов должны авторизовывать пользователей на территории России. Всего таких способов в законе четыре. Кроме номера телефона и двух государственных систем авторизации, сейчас закон предусматривает еще использование «иной информационной системы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов».

Кроме того, иностранные сайты должны будут три года хранить сведения о регистрации, авторизациях и удалении учетных записей и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.

Эти предложения вошли в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками («Антифрод 3.0»). Минцифры направило его в профильные ведомства. Представитель Минцифры сказал «Ведомостям», что пакет только обсуждается, и говорить о том, какие меры в него войдут, еще рано.

Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что эти требования могут оказаться сложными для иностранных платформ, поскольку это фактически потребует от них подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Кроме того, международные компании не всегда готовы создавать отдельную систему авторизации только для российских пользователей, которых еще надо отделить от остальных.

В рамках мер по борьбе с телефонными мошенниками с 2025 года приняты уже два пакета ограничительных мер под названием «Антифрод». В рамках этого, например, ввели возможность самозапрета на входящие международные звонки и ограничили число банковских карт, которые может оформить один человек. Кроме того, законы по борьбе с телефонным мошенничеством предполагают создание единой базы уникальных номеров телефонов (IMEI).

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