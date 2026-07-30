Соучастника теракта в московском ЖК «Алые паруса» приговорили к 22 годам. Тогда во время взрыва погиб создатель батальона «Арбат»

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии Ваража Манукяна — соучастника теракта в московском ЖК «Алые паруса».

Манукяна признали виновным по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд также конфисковал его автомобиль и назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей.

По версии следствия, Манукян обеспечил перевозку и передачу другим участникам самодельного взрывного устройства, с помощью которого был совершен теракт.

Теракт в ЖК «Алые паруса» произошел в феврале 2025 года, когда в холле подъезда жилого дома взорвалось самодельное устройство. Погиб создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Взрывное устройство было у еще одного участника теракта — Паруйра Матевосяна, который подошел к Саркисяну. Он погиб в результате взрыва.

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