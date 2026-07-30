Количество покупок одежды и обуви в январе — мае 2026 года сократилось на 10% по сравнению с тем же периодом 2025-го, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на подсчеты аналитических компаний Kloto Consulting и TrendVision. В отдельных сегментах снижение достигло 15%.

По данным аналитиков, негативный тренд усиливается: во втором квартале 2026-го покупок одежды и обуви стало еще на 4% меньше, чем в первом.

Номинально рынок продолжает расти в деньгах. В первом квартале рост составил 5–7%. Эксперты из Fashion Consulting Group объясняют эту ситуацию ростом цен на одежду и обувь. Так, согласно «Чек Индексу», средний чек в первом полугодии вырос на 7% год к году и составил 3,1 тысячи рублей. Цены в премиум-сегменте в первом квартале выросли на 10–20%.

Поднимая цены на товары, бренды пытаются компенсировать падение спроса и общее увеличение себестоимости производства, отмечают в Kloto. Выпускать одежду в первые шесть месяцев 2026-го было в среднем на 12% дороже, чем годом ранее. Основные причины — рост стоимости труда и материалов. В случае с Россией на стоимость производства влияет также удорожание логистики из-за санкций.

Из-за роста цен 34% потребителей при покупке одежды переходят в более низкий ценовой сегмент. Однако в большей степени тенденция к экономии у потребителей проявляется в снижении количества покупок. Покупатели чаще дожидаются скидок, покупают товары в аутлетах или заказывают из-за рубежа. Кроме того, в первой половине этого года количество покупок в секонд-хендах выросло на 9%.

Посмотрите выпуск подкаста «Что случилось» о том, как в России дорожает примерно все

В России выросли цены на все. Вырастут еще? Meduza