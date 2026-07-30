Россия ударила ракетами по Киеву, Львову и Кривому Рогу. Есть погибшие, в их числе как минимум двое детей

Российские войска в ночь на 30 июля нанесли ракетные удары по нескольким регионам Украины, включая Киев и область.

По Киеву удар был нанесен баллистическими ракетами, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), один человек погиб и еще два пострадали. После атаки в двух районах начались пожары. В Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка, а в Святошинском районе пожар возник на территории гаражного кооператива.

В Киевской области пять человек, включая одного ребенка, пострадали в результате российской атаки. В селе Скибин Броварского района частично разрушен двухэтажный частный жилой дом и повреждены два соседних дома.

Во Львове не менее 26 человек пострадали в результате ракетного удара. По словам мэра города Андрея Садового, наибольшие разрушения получили два жилых дома на улицах Патона и Выговского. В общей сложности повреждены более 20 жилых домов, а также школа и два детских сада.

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В селе Радушное под Кривым Рогом Днепропетровской области в результате российского ракетного удара погибли пять человек, включая двоих детей, сообщили в ГСЧС. Еще восемь человек пострадали. Полностью разрушены два частных дома, повреждены еще пять.

По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, в результате прямого попадания ракеты по частному дому, где жила многодетная семья, погибших — шестеро, в их числе трое детей.

В Минобороны России заявили, что в ходе ночных ударов были поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, а также военные телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Кроме того, как отчиталось ведомство, поражены сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза восточнее и южнее Одессы.

вот как жители киева спасаются во время обстрелов

«Очень хочется спать, причем в своей постели. Но я иду на станцию» «Медуза» публикует дневник киевлянки, которая укрывается от российских обстрелов в метро: после усиления атак на город туда вернулись многие жители

вот как жители киева спасаются во время обстрелов

«Очень хочется спать, причем в своей постели. Но я иду на станцию» «Медуза» публикует дневник киевлянки, которая укрывается от российских обстрелов в метро: после усиления атак на город туда вернулись многие жители