Reuters: из-за атаки украинских дронов «Роснефть» остановила работу Рязанского НПЗ, снабжающего Москву

Компания «Роснефть» приостановила работу Рязанского НПЗ, который 29 июля подвергся атаке украинских беспилотников, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, простой «продлится около двух недель».

Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» — один из крупнейших в России. В 2024 году он переработал 13,1 миллиона тонн сырой нефти и обеспечил 4,9% суммарной мощности НПЗ в стране.

Рязанский НПЗ, наряду с заводами в Ярославле и Кстово Нижегородской области, снабжает бензином Московский регион. Он уже приостанавливал работу в середине мая. Тогда ремонт продлился больше двух месяцев.

На фоне постоянных вынужденных остановок работы НПЗ по всей России власти РФ начали обсуждать с Казахстаном возможности переработки нефти на его заводах.

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