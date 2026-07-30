Из украинской версии фильма «Человек-паук» вырезали песню Монеточки

Из украинской прокатной версии нового «Человека-паука» убрали песню Монеточки «Монополия», которая звучит в саундтреке картины, рассказали пользователи соцсети Threads.

Премьерный показ нового «Человека-паука» в Киеве прошел 29 июля. В этот же день одна из пользовательниц в своем посте задала вопрос тем, кто уже побывал на фильме.

Купила билеты заранее и только сейчас увидела новость, что в фильме есть песня россиянки Монеточки😡 Мне плевать на «хороших россиян» и их позицию — мой дом оккупирован, и я ненавижу все, что связано с РФ. Что там в нашем украинском дубляже? Убрали или заменили этот фрагмент? Если трек оставили — я лучше сдам билеты и не буду портить себе вечер.

Спустя два часа она написала, что ей позвонили из сети кинотеатров «Планета Кино», и этот фрагмент «наши вырезали».

Еще одна пользовательница Threads опубликовала скриншот переписки c аккаунтом сети кинотеатров «Планета Кино». В сообщении сети кинотеатров по поводу фрагмента с песней Монеточки говорится: «Получили ответ от дистрибьютора: в украинской версии фильма этого эпизода не будет — его полностью удалили».

В ответ на вопрос корреспондента «Медузы» в личных сообщениях в инстаграме аккаунт «Планеты Кино» сообщил: «Мы не вносим никаких изменений в фильмы самостоятельно — кинотеатры транслируют готовую версию, которую дает дистрибьютор. По его официальной информации, в украинской версии фильма этот короткий эпизод (около трех секунд) полностью удален. При этом сюжет и общий замысел фильма не меняются».

Дистрибьютором картины в Украине выступает компания B&H Film Distribution. В ее соцсетях нет никакой официальной информации о том, что из фильма удалили эпизод с песней Монеточки.

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